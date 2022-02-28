Пять вариантов продуктов, которые обязательно должны есть диабетики

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Пять вариантов продуктов, которые обязательно должны есть диабетикиИх перечисляет Daily Express
Только в Великобритании людей с диабетом насчитывается почти пять миллионов, а с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа - почти 14 миллионов. Бороться с этой болезнью или предотвратить её могут некоторые продукты. О них - в статье.
Есть большое количество факторов, влияющих на развитие диабета второго типа. Среди них - лишний вес и рацион, содержащий множество углеводов и сахара. Тем же, у кого уже диагностирован диабет, нужно особенно внимательно следить за продуктами, которые они едят. Ниже - пять вариантов продуктов, которые помогут поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови.
- Яйца. Пользу яиц для диабетиков доказало одно из научных исследований, проведённых в 2019 году. Увеличить количество полезных элементов в блюде из яиц можно, если добавить к нему шпинат, свежие овощи.
- Рыба. Особенно полезна жирная рыба вроде скумбрии, сардины, анчоуса, сельди, лосося. В них содержится много омега-3, а согласно научным данным, такая рыба может стабилизировать уровень сахара в крови.
- Авокадо. В авокадо много полезных растительных жиров и при этом мало сахара и углеводов. Поэтому для людей с диабетом это идеальный перекус.
- Листовые зелёные овощи. Шпинат, капуста, мангольд содержат много антиоксидантов и витаминов, а также мало углеводов и калорий. Такие продукты являются важным элементом любой здоровой диеты.
- Фасоль. Это низкокалорийный продукт, богатый белком и клетчаткой. Помимо обычной фасоли, сюда относится нут, чёрная фасоль.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Daily Express