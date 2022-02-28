Пять вариантов продуктов, которые обязательно должны есть диабетики

Есть большое количество факторов, влияющих на развитие диабета второго типа. Среди них - лишний вес и рацион, содержащий множество углеводов и сахара. Тем же, у кого уже диагностирован диабет, нужно особенно внимательно следить за продуктами, которые они едят. Ниже - пять вариантов продуктов, которые помогут поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови.

Яйца. Пользу яиц для диабетиков доказало одно из научных исследований, проведённых в 2019 году. Увеличить количество полезных элементов в блюде из яиц можно, если добавить к нему шпинат, свежие овощи.