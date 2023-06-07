Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира

Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жираДобавьте их в свой завтрак
То, что выбираете съесть на завтрак, может повлиять на ваше питание в течение дня. А это играет большую роль при похудении.
Ешьте эти пять продуктов на завтрак, если хотите сбросить вес.
Малина. В одной чашке этих ягод - 8 г клетчатки. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, говорится, что употребление большого количества клетчатки может помочь в снижении веса. Учёные обнаружили, что увеличение потребления клетчатки на 8 г на каждую 1000 потребляемых калорий способствовало уменьшению массы тела на 2 кг.
Овсяная каша. Благодаря овсу вы можете похудеть, и это связано с содержанием в нём клетчатки и белка. Исследование 2016 года показало, что если съесть клетчатку за три часа до тренировки, то это поможет сжечь больше жира.
Йогурт. Во многих йогуртах есть белок, который поможет похудеть. Всё потому, что он насыщает на долгое время. Но выбирайте обычный йогурт, а к нему уже добавляйте свежие фрукты для сладости.
Арахисовое масло. Орехи богаты клетчаткой и белком, а они надолго сохраняют ощущение сытости. Кроме того, в арахисовом масле много полезных жиров. В двух столовых ложках такого масла - чуть меньше 200 ккал, 7 г белка, 2 г клетчатки.
Яйца. В одном крупном яйце - 6 г белка и 72 ккал. Согласно EatingWell, люди, которые на завтрак ели яйца, чувствовали себя сытыми дольше и теряли больше веса и теряли в два раза больше веса, тем те, кто то же количество калорий получал из рогалика.
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