Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира

Йогурт. Во многих йогуртах есть белок, который поможет похудеть. Всё потому, что он насыщает на долгое время. Но выбирайте обычный йогурт, а к нему уже добавляйте свежие фрукты для сладости.

Арахисовое масло. Орехи богаты клетчаткой и белком, а они надолго сохраняют ощущение сытости. Кроме того, в арахисовом масле много полезных жиров. В двух столовых ложках такого масла - чуть меньше 200 ккал, 7 г белка, 2 г клетчатки.

Яйца. В одном крупном яйце - 6 г белка и 72 ккал. Согласно EatingWell, люди, которые на завтрак ели яйца, чувствовали себя сытыми дольше и теряли больше веса и теряли в два раза больше веса, тем те, кто то же количество калорий получал из рогалика.

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