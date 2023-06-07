Фитнес и здоровье
07:46, 07 июня 2023
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Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира

Добавьте их в свой завтрак

То, что выбираете съесть на завтрак, может повлиять на ваше питание в течение дня. А это играет большую роль при похудении.

Ешьте эти пять продуктов на завтрак, если хотите сбросить вес.

Малина. В одной чашке этих ягод - 8 г клетчатки. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, говорится, что употребление большого количества клетчатки может помочь в снижении веса. Учёные обнаружили, что увеличение потребления клетчатки на 8 г на каждую 1000 потребляемых калорий способствовало уменьшению массы тела на 2 кг.

Овсяная каша. Благодаря овсу вы можете похудеть, и это связано с содержанием в нём клетчатки и белка. Исследование 2016 года показало, что если съесть клетчатку за три часа до тренировки, то это поможет сжечь больше жира.

Пять продуктов, которые помогут сжечь в два раза больше жира
eMediHealth

Йогурт. Во многих йогуртах есть белок, который поможет похудеть. Всё потому, что он насыщает на долгое время. Но выбирайте обычный йогурт, а к нему уже добавляйте свежие фрукты для сладости.

Арахисовое масло. Орехи богаты клетчаткой и белком, а они надолго сохраняют ощущение сытости. Кроме того, в арахисовом масле много полезных жиров. В двух столовых ложках такого масла - чуть меньше 200 ккал, 7 г белка, 2 г клетчатки.

Яйца. В одном крупном яйце - 6 г белка и 72 ккал. Согласно EatingWell, люди, которые на завтрак ели яйца, чувствовали себя сытыми дольше и теряли больше веса и теряли в два раза больше веса, тем те, кто то же количество калорий получал из рогалика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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