Пять продуктов, убивающих почки

Пять продуктов, убивающих почкиЛучше заменить эти продукты чем-то другим
Почки в организме выполняют важные функции. Они помогают выводить отходы вместе с мочой, производят гормоны, очищают кровь. Но из-за некоторых продуктов эти органы могут уставать.
Соль. Если вы едите много солёной пищи, то это негативно влияет на работу почек и способствует более быстрому их «изнашиванию». Очень много соли добавляют в различные полуфабрикаты и в готовую еду вроде замороженной пиццы. Заменить соль можно специями.
Красное мясо. Дело в том, что животные белки усваиваются организмом плохо, поэтому нагрузка на почки возрастает. Если употреблять чересчур много красного мяса, то почки могут просто перестать работать.
Молоко. Оно может способствовать возникновению дополнительной нагрузки на почки из-за того, что в его состав входит фосфор.
Апельсины, апельсиновый сок. В них много калия, который, если не выводится из организма, может ему навредить.
Бананы. Эти фрукты также содержат большое количество калия.
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