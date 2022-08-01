Пять продуктов, убивающих почки

Соль. Если вы едите много солёной пищи, то это негативно влияет на работу почек и способствует более быстрому их «изнашиванию». Очень много соли добавляют в различные полуфабрикаты и в готовую еду вроде замороженной пиццы. Заменить соль можно специями.