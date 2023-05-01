Пять простых изменений в питании, которые защитят от болезней сердца

Пять простых изменений в питании, которые защитят от болезней сердцаВозьмите их себе на заметку
Болезни сердца считаются главной причиной смерти во всём мире. Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирают примерно 17,9 миллионов человек. Помочь снизить риск развития этих болезней может правильная диета.
Действительно существуют продукты, снижающие риск развития болезней сердца. Однако лучше всего стремиться есть самую разную здоровую пищу.
Доктор Ширин Кассам, основатель Plant-Based Health Professionals UK, назвал пять продуктов, которые могут особенно эффективно защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.
Цельнозерновые. Замените ими рафинированные продукты (белый хлеб, белый рис, белые макароны). Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и помогают контролировать холестерин, вес, кровяное давление.
Семена льна. Всего одна столовая ложка таких семян в день снижает артериальное давление. Также в исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, говорится, что примерно четыре столовые ложки льняного семени в сутки значительно снижают показатели кровяного давления.
Орехи. Риск развития болезней сердца может снизить употребление 30 г орехов в день. По данным Heart UK, в орехах много ненасыщенных жиров и мало насыщенных, благодаря чему вы можете контролировать уровень холестерина. Другой мощный и полезный ингредиент - это клетчатка.
Соевые продукты. Для сердца полезны тофу, темпе, эдамаме, соевое молоко. Они содержат мало насыщенных жиров, поэтому полезны для поддержания нормального уровня холестерина. Отличным решением будет заменить соевыми продуктами - молочные продукты, мясо, жирные сливки.
Здоровые напитки. Значительно снизить кровяное давление помогают чай из гибискуса (каркаде) и свекольный сок.
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