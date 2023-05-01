Пять простых изменений в питании, которые защитят от болезней сердца

Орехи. Риск развития болезней сердца может снизить употребление 30 г орехов в день. По данным Heart UK, в орехах много ненасыщенных жиров и мало насыщенных, благодаря чему вы можете контролировать уровень холестерина. Другой мощный и полезный ингредиент - это клетчатка.

Соевые продукты. Для сердца полезны тофу, темпе, эдамаме, соевое молоко. Они содержат мало насыщенных жиров, поэтому полезны для поддержания нормального уровня холестерина. Отличным решением будет заменить соевыми продуктами - молочные продукты, мясо, жирные сливки.

Здоровые напитки. Значительно снизить кровяное давление помогают чай из гибискуса (каркаде) и свекольный сок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.