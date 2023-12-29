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Фитнес и здоровье
10:30, 29 декабря 2023
1 мин.

Пять простых способов поддержать здоровье зубов

Возьмите на заметку

Эксперты перечислили пять простых способов защитить зубы от кариеса. Все мы понимаем, как важно заботиться о зубах с самого детства. И вот что конкретно для этого нужно делать.

Навин Хосла, фармацевт из NowPatient, дал пять советов по поводу того, как сохранить зубы здоровыми.

Чистите зубы два раза в день. Это позволит избежать кариеса и болезней дёсен в дальнейшем. Используйте при этом зубную щётку с мягкой щетиной и пасту с фтором.

Пользуйтесь ежедневно зубной нитью. Так вы уменьшите образование зубного налета, снизите вероятность развития заболеваний дёсен, кариеса.

Пять простых способов поддержать здоровье зубов
© Escondido Family Dental Care & Speciality Center

Уменьшите потребление сахара. Сахар - одна из главных причин возникновения кариеса.

Бросьте курить. У курильщиков заболевания дёсен развиваются гораздо быстрее, чем у некурящих.

Используйте лечебную жидкость для полоскания рта. Это поможет очистить участки зубов, до которых не добралась щётка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Express
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#Зубы
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#медицина
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#здоровье
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