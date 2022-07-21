Пять проверенных способов, которые избавят от жира на животе

Отход ко сну в определённое время. В исследовании, опубликованном в издании JAMA Network Open, говорится, что люди, которые идут спать позднее 10 часов вечера, на 20 процентов чаще страдают ожирением или имеют большой объём талии, а у тех, кто засыпает между 2 и 6 часами, этот риск почти в два раза выше. Специалисты уверены, что из-за позднего отхода ко сну в организме вырабатывается больше гормонов стресса, а эти гормоны способствуют накапливанию висцерального жира.