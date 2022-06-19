Пять проверенных способов снижения «плохого» холестерина

Холестерин в сосудах может накапливаться в течение многих лет. Вообще он является важным компонентом, необходимым для нормального функционирования организма. При этом существуют две разновидности холестерина: «хороший» и «плохой». Высокий уровень именно второго из них представляет опасность для здоровья. Он может способствовать возникновению инсульта или развитию болезней сердца.

К счастью, есть проверенные способы снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Правильное и сбалансированное питание. Необходимо, чтобы каждый приём пищи включал продукты с минимальным количеством разных добавок. Полтарелки каждый раз должно быть заполнено овощами и фруктами. Эти же продукты отлично подойдут для перекуса, причём лучше всего - в свежем или замороженном виде. Помимо этого, не забывайте о цельнозерновых продуктах вроде овса, ячменя, цельнозернового хлеба, коричневого риса, киноа, булгура. В основные блюда чаще добавляйте растительные ингредиенты. Из мяса лучше выбирать нежирные варианты, полезно будет есть и рыбу несколько раз в неделю. Что касается молочных продуктов, то они не должны содержать сахар. Откажитесь от употребления и сладких напитков, в том числе соков, энергетиков, ароматизированного или подслащённого кофе и чая. Снижению уровня холестерина способствует и рыба, богатая омега-3.