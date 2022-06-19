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Пять проверенных способов снижения «плохого» холестерина

Их перечислили специалисты
Высокий холестерин обычно внешне никак не проявляется, а узнать о том, что у вас повышен уровень «плохого» холестерина, можно при помощи сдачи крови на анализ. Также существует большое количество способов, помогающих снизить холестерин. Вот самые эффективные из них.
Пять проверенных способов снижения «плохого» холестерина

Холестерин в сосудах может накапливаться в течение многих лет. Вообще он является важным компонентом, необходимым для нормального функционирования организма. При этом существуют две разновидности холестерина: «хороший» и «плохой». Высокий уровень именно второго из них представляет опасность для здоровья. Он может способствовать возникновению инсульта или развитию болезней сердца.

К счастью, есть проверенные способы снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

  1. Правильное и сбалансированное питание. Необходимо, чтобы каждый приём пищи включал продукты с минимальным количеством разных добавок. Полтарелки каждый раз должно быть заполнено овощами и фруктами. Эти же продукты отлично подойдут для перекуса, причём лучше всего - в свежем или замороженном виде. Помимо этого, не забывайте о цельнозерновых продуктах вроде овса, ячменя, цельнозернового хлеба, коричневого риса, киноа, булгура. В основные блюда чаще добавляйте растительные ингредиенты. Из мяса лучше выбирать нежирные варианты, полезно будет есть и рыбу несколько раз в неделю. Что касается молочных продуктов, то они не должны содержать сахар. Откажитесь от употребления и сладких напитков, в том числе соков, энергетиков, ароматизированного или подслащённого кофе и чая. Снижению уровня холестерина способствует и рыба, богатая омега-3.
  1. Приготовление еды дома. Это позволит вам есть меньше соли, сахара и жира. Также вы сможете выбирать для приготовления продукты, прошедшие минимальную обработку.
Пять проверенных способов снижения «плохого» холестерина
  1. Занятия спортом. Избавиться от повышенного холестерина вы сможете при помощи таких видов активности, как танцы, плавание, ходьба в быстром темпе, бег. Лучше всего выделять на тренировки 30-45 минут три-пять раз в неделю. Кроме того, важно много ходить в течение всего дня.
  1. Проверка этикеток продуктов. Благодаря этой информации вы будете в курсе того, сколько питательных веществ вы потребляете. Обращайте особое внимание на количество трансжиров и натрия в продукте.
  1. Употребление жиров с осторожностью. Дело в том, что есть несколько видов жиров. Лучше всего отдавать предпочтение омега-3 полиненасыщенным жирам, а также мононенасыщенным. В умеренных количествах нужно есть продукты, богатые полиненасыщенными жирами омега-6, а вот избегать необходимо насыщенных жиров. К последним можно отнести шоколад, сладкие напитки, полуфабрикаты, жирное мясо, полуфабрикаты и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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