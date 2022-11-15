Пять пунктов, которые вам нужно знать о болезнях сердца

К болезням сердца относят аритмию, заболевание кровеносных сосудов, коронарной артерии, врождённые пороки сердца и др. Предотвратить их развитие может каждый. Для этого нужно лишь регулярно заниматься спортом, отказаться от курения, употреблять продукты, содержащие мало холестерина и соли. Причём это поможет даже в том случае, если у вас кто-то из родственников страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты рассказали, что о сердечных заболеваниях людям обязательно нужно знать.