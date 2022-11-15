Пять пунктов, которые вам нужно знать о болезнях сердца

Пять пунктов, которые вам нужно знать о болезнях сердцаИх перечислили кардиологи
Сердечно-сосудистые заболевания всё ещё остаются главной причиной смерти как мужчин, так и женщин. При этом, по словам доктора Лесли Чо, такие болезни в 90 % случаев излечимы. А вот что вам о них нужно знать.
К болезням сердца относят аритмию, заболевание кровеносных сосудов, коронарной артерии, врождённые пороки сердца и др. Предотвратить их развитие может каждый. Для этого нужно лишь регулярно заниматься спортом, отказаться от курения, употреблять продукты, содержащие мало холестерина и соли. Причём это поможет даже в том случае, если у вас кто-то из родственников страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты рассказали, что о сердечных заболеваниях людям обязательно нужно знать.
Есть причина, почему так много людей страдают болезнями сердца. Кардиолог и доктор медицинских наук Джойс Оэн-Сяо говорит, что многие не знают о том, что у них присутствуют факторы риска этих болезней, до появления первых проблем со здоровьем. Большая часть сердечных заболеваний возникает из-за неправильного образа жизни, который приводит к увеличению веса, повышенному давлению, сахарному диабету, высокому уровню холестерина.
Сердечно-сосудистые заболевания часто возникают у женщин после менопаузы. Поэтому медики считают, что в развитии болезней сердца определённую роль играют гормоны. Лучший способ предотвратить появление этих болезней - это ведение здорового образа жизни.
- Существует множество симптомов, указывающих на болезни сердца. Чаще всего люди при сердечном приступе ощущают тяжесть в передней верхней части грудной клетки. Эта тяжесть может также распространяться на шею, горло, плечи, нижнюю челюсть, верхнюю часть рук либо верхнюю часть спины. Большинство людей описывает это всё даже не как боль, а скорее как просто дискомфорт. Часто эти признаки сопровождаются общим недомоганием, тошнотой, повышенным потоотделением.
Помимо этого, бывают случаи, когда сердце больше не способно выполнять работу по поддержанию нормального кровяного давления и притока крови к телу. При этом человек будет испытывать слабость или может даже потерять сознание.
Также есть симптомы, связанные с нарушением сердечного ритма. В данном случае люди будут жаловаться на учащённый пульс или головокружение.
Есть общие признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Всего их пять. Это одышка, боль или ощущение давления в груди, учащённый пульс, головокружение либо предобморочное состояние, утомляемость при физической нагрузке.
Образ жизни влияет на вероятность развития болезней сердца и снижает риск их появления. Значительно снизит вероятность развития этих заболеваний средиземноморская диета. Она включает в себя овощи, фрукты, мясо и рыбу, орехи/семечки, цельнозерновые продукты. Кроме того, важно поддерживать здоровый вес: в этом может помочь питание и регулярные аэробные упражнения. Рекомендуется выполнять в день такие упражнения в течение 30 минут.
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