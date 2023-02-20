Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12

По словам доктора Анджелы Рай, поглощение витамина B12 - это сложный процесс, который с возрастом часто становится менее эффективным. Связано это с худшим всасыванием питательных веществ и с неполноценной диетой.

В частности, у пожилых становится меньше желудочной кислоты, которая нужна для усвоения витамина В12.