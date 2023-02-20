Фитнес и здоровье
22:22, 20 февраля 2023
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Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12

Особенно подвержены этому состоянию пожилые люди

Доктор Анджела Рай в беседе с изданием Express.co.uk объяснила, почему у пожилых людей часто встречается недостаток витамина В12 и как понять, что этого витамина не хватает.

Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12

Фото: Suckhoe123

По словам доктора Анджелы Рай, поглощение витамина B12 - это сложный процесс, который с возрастом часто становится менее эффективным. Связано это с худшим всасыванием питательных веществ и с неполноценной диетой.

В частности, у пожилых становится меньше желудочной кислоты, которая нужна для усвоения витамина В12.

Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12

Getty Images

При дефиците витамина В12 люди сначала обычно начинают ощущать усталость (вялость). Среди других признаков недостатка этого витамина выделяют отсутствие аппетита, бледную кожу, болезненный и красный язык, язвы во рту.

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