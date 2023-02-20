Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12

Пять ранних признаков, что вам не хватает витамина В12Особенно подвержены этому состоянию пожилые люди
Доктор Анджела Рай в беседе с изданием Express.co.uk объяснила, почему у пожилых людей часто встречается недостаток витамина В12 и как понять, что этого витамина не хватает.
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По словам доктора Анджелы Рай, поглощение витамина B12 - это сложный процесс, который с возрастом часто становится менее эффективным. Связано это с худшим всасыванием питательных веществ и с неполноценной диетой.
В частности, у пожилых становится меньше желудочной кислоты, которая нужна для усвоения витамина В12.
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При дефиците витамина В12 люди сначала обычно начинают ощущать усталость (вялость). Среди других признаков недостатка этого витамина выделяют отсутствие аппетита, бледную кожу, болезненный и красный язык, язвы во рту.
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