Пять растений, которые улучшат сон и качество воздуха в доме

Растения в спальне помогают снизить уровень кортизола (гормона стресса) у человека и высвобождают кислород в ночное время. Это помогает очистить разум и расслабить тело. Также растения облегчают дыхание ночью, а также процесс засыпания. Благодаря тому, что они выделяют водяной пар через листья и стебли, в доме поддерживает оптимальный уровень влажности. Особенно важен этот эффект в жаркие месяцы.

Если вы думаете, что поставить в спальню, то выбирайте из этих пяти растений.

Змеиное растение. Такие растения очищают воздух и способствуют более здоровому сну. Обычно они предпочитают солнечный свет, но в принципе могут расти и в более тенистых местах.

Паутинное растение. За ним очень легко ухаживать, поскольку поливать их нужно лишь время от времени, а жить они могут и при непрямом солнечном свете.