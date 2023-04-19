Пять растений, которые улучшат сон и качество воздуха в доме

Пять растений, которые улучшат сон и качество воздуха в домеИх можно поставить в спальню
Комнатные растения в спальне действительно помогают улучшить сон. Связано это с тем, что они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Вот к каким растениям вам стоит присмотреться.
Растения в спальне помогают снизить уровень кортизола (гормона стресса) у человека и высвобождают кислород в ночное время. Это помогает очистить разум и расслабить тело. Также растения облегчают дыхание ночью, а также процесс засыпания. Благодаря тому, что они выделяют водяной пар через листья и стебли, в доме поддерживает оптимальный уровень влажности. Особенно важен этот эффект в жаркие месяцы.
Если вы думаете, что поставить в спальню, то выбирайте из этих пяти растений.
Змеиное растение. Такие растения очищают воздух и способствуют более здоровому сну. Обычно они предпочитают солнечный свет, но в принципе могут расти и в более тенистых местах.
Паутинное растение. За ним очень легко ухаживать, поскольку поливать их нужно лишь время от времени, а жить они могут и при непрямом солнечном свете.
Алоэ вера. Данные растения традиционно производят много кислорода, поэтому помогают улучшить воздух в любой комнате, в которой они находятся. Много воды им не требуется, так как они сохраняют её в своих листьях. Летом и весной поливайте алоэ веру каждые две-три недели, а зимой - ещё реже.
Лилия мира. Она отфильтровывает вредные токсины и поддерживает влажность в комнате на хорошем уровне. Поэтому и спать вы будете хорошо. Умеренно поливайте их, сохраняя почву влажной.
Лаванда. Для максимальной пользы поставьте её рядом с кроватью. Подобные растения любят тёплые и солнечные места. В идеале лаванда должна находиться на солнце не менее восьми часов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.