Пять редких и странных психических синдромов

Синдром чужой руки. Человеку с данным синдромом кажется, что его рука обладает собственным разумом и действует автономно. То есть пациент чувствует, что рука ему не принадлежит. Среди причин возникновения этого синдрома выделяют слабоумие, инсульты, прионную болезнь (смертельное заболевание головного мозга), опухоли и судороги. Бывали подобные случаи и у пациентов, которые перенесли операцию по разделению левого и правого полушарий мозга для лечения тяжёлой формы эпилепсии. Согласно обзору 2013 года, в медицинских журналах можно найти всего 150 случаев синдрома чужой руки.

Синдром Экбома. Это тактильная галлюцинация, при которой люди уверены, что заражены паразитами. Часто эти паразиты ощущаются как что-то, что ползает по их коже. Назван синдром в честь невролога, описавшего данное состояние, - Карла Экбома. Связан синдром Экбома с параноидальной шизофренией, органическим заболеванием головного мозга, неврозом, параноидальном расстройством личности, алкогольной абстиненцией, злоупотреблением кокаином, инсультами, слабоумием и поражениями в таламусе.

Синдром Алисы в стране чудес. У человека при этом синдроме искажается восприятие образа тела, зрения, слуха, осязания и пространства/времени. Люди могут видеть объекты меньше, чем они есть на самом деле, а людей - больше. Или наоборот. Чаще всего сталкиваются с этим синдромом дети и люди, страдающие мигренью.

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