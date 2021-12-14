Фитнес и здоровье
Вчера в 22:21
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Пять российских медицинских разработок будущего

Они основаны на искусственном интеллекте
В «Сколково» создали ряд технологий, которые базируются на искусственном интеллекте. Кроме того, все они связаны с медицинской сферой и в будущем помогут врачам и их пациентам. Например, диагностика и лечение некоторых заболеваний будет проходить быстрее и эффективнее.
Пять российских медицинских разработок будущего

На vc.ru перечислили пять медицинских разработок инновационного центра «Сколково».

  1. «Третье мнение» виртуального врача. Данная платформа поможет врачам путём анализа результатов флюорографии, рентгенографии и пр. быстро и точно ставить диагнозы. Так, в 2021 году искусственный интеллект смог определить более 400 случаев воспаления лёгких, связанного с COVID-19.
Пять российских медицинских разработок будущего
  1. Холтер-футболки IQ-Beat. Это устройство в виде футболки, которое позволяет анализировать состояние всего организма и сердца в частности. Человек при этом не испытывает никаких неудобств и ведёт привычный образ жизни. Кроме того, нейросеть при возникновении опасных симптомов предупреждает об этом и даёт рекомендации.
Пять российских медицинских разработок будущего
  1. Мобильный онкодерматолог «ПроРодинки». Сейчас рак кожи встречается всё чаще из-за ослабления озонового слоя. Новое приложение позволяет сразу же понять, нужно ли человеку идти к врачу или всё же родинки на его коже не опасны. Разработчики уверяют, что чувствительность и специфичность программы - выше показателей среднестатистического специалиста-дерматолога.
Пять российских медицинских разработок будущего
  1. Прогноз болезней при помощи Webiomed. Данная система может быть установлена в любой больнице и поликлинике. Благодаря нейросетям она проводит анализ медицинских карт пациентов. В итоге во время приёма врач может увидеть, какие заболевания у пациента могут развиться в будущем и какова вероятность этого, а также есть ли риск летального исхода. Также после анализа данных система даёт рекомендации.
Пять российских медицинских разработок будущего
  1. Виртуальный психолог iCognito. На самом деле этот сервис представляет собой несколько приложений. При этом у каждого такого приложения - свой бот: «Лиза» (раздел «Отношения»), «Иван» (раздел «Антистресс»), «Макс» (раздел «Антидепрессия»). Пользователь может в переписке общаться с ботом, а тот будет задавать ему необходимые вопросы. В конце боты предлагают персонализированную терапию.
Пять российских медицинских разработок будущего
Источник: vc.ru
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