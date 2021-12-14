Пять российских медицинских разработок будущего

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:21
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Пять российских медицинских разработок будущегоОни основаны на искусственном интеллекте
В «Сколково» создали ряд технологий, которые базируются на искусственном интеллекте. Кроме того, все они связаны с медицинской сферой и в будущем помогут врачам и их пациентам. Например, диагностика и лечение некоторых заболеваний будет проходить быстрее и эффективнее.
На vc.ru перечислили пять медицинских разработок инновационного центра «Сколково».
- «Третье мнение» виртуального врача. Данная платформа поможет врачам путём анализа результатов флюорографии, рентгенографии и пр. быстро и точно ставить диагнозы. Так, в 2021 году искусственный интеллект смог определить более 400 случаев воспаления лёгких, связанного с COVID-19.
- Холтер-футболки IQ-Beat. Это устройство в виде футболки, которое позволяет анализировать состояние всего организма и сердца в частности. Человек при этом не испытывает никаких неудобств и ведёт привычный образ жизни. Кроме того, нейросеть при возникновении опасных симптомов предупреждает об этом и даёт рекомендации.
- Мобильный онкодерматолог «ПроРодинки». Сейчас рак кожи встречается всё чаще из-за ослабления озонового слоя. Новое приложение позволяет сразу же понять, нужно ли человеку идти к врачу или всё же родинки на его коже не опасны. Разработчики уверяют, что чувствительность и специфичность программы - выше показателей среднестатистического специалиста-дерматолога.
- Прогноз болезней при помощи Webiomed. Данная система может быть установлена в любой больнице и поликлинике. Благодаря нейросетям она проводит анализ медицинских карт пациентов. В итоге во время приёма врач может увидеть, какие заболевания у пациента могут развиться в будущем и какова вероятность этого, а также есть ли риск летального исхода. Также после анализа данных система даёт рекомендации.
- Виртуальный психолог iCognito. На самом деле этот сервис представляет собой несколько приложений. При этом у каждого такого приложения - свой бот: «Лиза» (раздел «Отношения»), «Иван» (раздел «Антистресс»), «Макс» (раздел «Антидепрессия»). Пользователь может в переписке общаться с ботом, а тот будет задавать ему необходимые вопросы. В конце боты предлагают персонализированную терапию.
Источник: vc.ru