Пять российских медицинских разработок будущего

Они основаны на искусственном интеллекте

В «Сколково» создали ряд технологий, которые базируются на искусственном интеллекте. Кроме того, все они связаны с медицинской сферой и в будущем помогут врачам и их пациентам. Например, диагностика и лечение некоторых заболеваний будет проходить быстрее и эффективнее.