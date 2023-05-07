Фитнес и здоровье
09:39, 07 мая 2023
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Пять самых распространённых ошибок в питании у людей в 40+ лет

Об этом рассказал диетолог

В возрасте за 40 питание может уходить на второй план из-за напряжённого ритма жизни. Но этот аспект всё равно очень важен. И вот каких ошибок в этот период лучше избегать.

Как отмечает Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог и консультант Healthspan, существует пять ошибок в питании, которые люди 40+ совершают довольно часто.

Пропуск приёма пищи. Согласно результатам исследования с участием 24 011 взрослых старше 40 лет, только один приём пищи за день связан с высоким риском смертности. Кроме того, из-за нерегулярного питания может возникнуть дисбаланс сахара в крови, а это повлияет на ваш вес и на настроение. Наконец, нехватка пищи способствует тому, что организм не получает достаточное количество питательных веществ.

Недостаточное потребление белка. Белок - строительный материал для мышц. А с возрастом мышечная масса уменьшается естественным образом. В результате при недостатке белка в 40+ лет может повыситься риск переломов, падений, вам также может стать тяжелее выполнять повседневные дела.

Пять самых распространённых ошибок в питании у людей в 40+ лет

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Недостаточное количество клетчатки. Клетчатка нужна человеку для обеспечения чувства сытости, поддержания правильной работы пищеварительной системы, регулирования уровня сахара в крови. Также из-за недостатка клетчатки в возрасте старше 40 могут появиться запоры, может увеличиться вес и повыситься риск развития болезней сердца, диабета.

Обработанные продукты как основа рациона. Такие продукты можно быстро приготовить или заказать, но они обычно содержат много калорий, вредных жиров, натрия, добавленных сахаров. Дело в том, что подобная пища может способствовать увеличению веса, развитию воспаления, хронических болезней.

Бездумный приём пищевых добавок. Более эффективным будет принимать добавки, которые способствуют решению конкретных проблем со здоровьем. К примеру, если вы беспокоитесь по поводу уровня магния и холестерина, то принимайте растительные стеролы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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