Пять самых распространённых ошибок в питании у людей в 40+ лет

Как отмечает Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог и консультант Healthspan, существует пять ошибок в питании, которые люди 40+ совершают довольно часто.

Пропуск приёма пищи. Согласно результатам исследования с участием 24 011 взрослых старше 40 лет, только один приём пищи за день связан с высоким риском смертности. Кроме того, из-за нерегулярного питания может возникнуть дисбаланс сахара в крови, а это повлияет на ваш вес и на настроение. Наконец, нехватка пищи способствует тому, что организм не получает достаточное количество питательных веществ.

Недостаточное потребление белка. Белок - строительный материал для мышц. А с возрастом мышечная масса уменьшается естественным образом. В результате при недостатке белка в 40+ лет может повыситься риск переломов, падений, вам также может стать тяжелее выполнять повседневные дела.