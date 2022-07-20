Пять самых вредных для здоровья привычек после 60 лет

Пять самых вредных для здоровья привычек после 60 летИх перечислил врач
После 60 лет особенно важно следить за своим здоровьем и самочувствием, говорит медбрат Шон Марчезе. К примеру, в этом возрасте различные изменения, связанные с обменом веществ или пищеварением, могут оказаться признаками рака кишечника или брюшной полости, а снижение когнитивных способностей может указывать на болезнь Альцгеймера. Но вот какие привычки в 60+ лет хуже всего влияют на здоровье человека.
Думать, что депрессия при старении - это нормально. Учёные утверждают, что примерно 33 процента людей, которым 60+ лет, чувствуют себя счастливее, чем те, кому 30 и больше лет. Если вы ощущаете беспокойство или у вас есть признаки депрессии, то обратитесь к специалисту.
Отказываться от занятий спортом. В возрасте 60+ есть большое количество занятий, которые помогут укрепить сердце, улучшить когнитивные способности и обмен веществ. Это может быть даже простая ходьба в бассейне. Специалисты советуют людям, которым 65 лет или больше, в неделю уделять тренировкам средней интенсивности 150 минут в неделю (или полчаса в день в течение пяти дней) либо заменить их на высокоинтенсивные тренировки, но тогда заниматься нужно будет 75 минут в неделю.
Не обращать внимания на изменения, происходящие с кожей. После 60 лет у человека больше шансов заболеть раком кожи, подхватить кожные инфекции или столкнуться с осложнениями из-за повреждений на коже. Некоторые участки на коже могут становиться сухими, а синяки - появляться быстрее и проходить дольше.
Мало спать. Тем, кому 60+, всё равно нужно спать по 7-9 часов в сутки. При этом постарайтесь избегать дневного сна.
Не ставить прививки. С возрастом иммунная система ослабевает. Поэтому имеет смысл проходить вакцинацию от гриппа и ставить специальные прививки от опоясывающего лишая, пневмонии. О том, какие именно прививки вам нужны, узнайте у своего лечащего врача.
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