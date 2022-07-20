Пять самых вредных для здоровья привычек после 60 лет

Думать, что депрессия при старении - это нормально . Учёные утверждают, что примерно 33 процента людей, которым 60+ лет, чувствуют себя счастливее, чем те, кому 30 и больше лет. Если вы ощущаете беспокойство или у вас есть признаки депрессии, то обратитесь к специалисту.

Отказываться от занятий спортом. В возрасте 60+ есть большое количество занятий, которые помогут укрепить сердце, улучшить когнитивные способности и обмен веществ. Это может быть даже простая ходьба в бассейне. Специалисты советуют людям, которым 65 лет или больше, в неделю уделять тренировкам средней интенсивности 150 минут в неделю (или полчаса в день в течение пяти дней) либо заменить их на высокоинтенсивные тренировки, но тогда заниматься нужно будет 75 минут в неделю.