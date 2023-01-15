Пять секретов крепкого иммунитета

Ограничение питания и правильная диета. Если у вас в организме слишком много жира, то это ослабит иммунную систему. В результате иммунных клеток будет производиться не так много, а ответ организма на патогены станет слабее. Кроме того, из-за недостатка питательных веществ в диете возникает дефицит, который тоже оказывает влияние на иммунитет. Специалисты советуют в день есть пять порций свежих фруктов и овощей в день.