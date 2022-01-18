Пять советов по правильному питанию и похудению от диетолога

Как отмечает диетолог Пынар Демиркая, каждая диета при похудении должна составляться индивидуально. Вместе с тем нужно помнить и о других важных моментах. О них - ниже.

От депрессии нужно есть рыбу. Из-за депрессивного состояния легко начать есть больше. Помочь справиться с этим может рыба, грецкие орехи, семена льна. Все эти продукты содержат много омега-3.