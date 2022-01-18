Пять советов по правильному питанию и похудению от диетолога

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Пять советов по правильному питанию и похудению от диетологаИх публикует издание Sabah
В статье специалист по питанию Пынар Демиркая перечислила пять рекомендаций, о которых следует помнить, если вы хотите сбросить вес или начать правильно питаться.
Как отмечает диетолог Пынар Демиркая, каждая диета при похудении должна составляться индивидуально. Вместе с тем нужно помнить и о других важных моментах. О них - ниже.
- От депрессии нужно есть рыбу. Из-за депрессивного состояния легко начать есть больше. Помочь справиться с этим может рыба, грецкие орехи, семена льна. Все эти продукты содержат много омега-3.
- Поддержать иммунитет поможет петрушка. В зимний период особенно важно получать витамин С, цинк. Содержатся они в петрушке, а также в яйцах, овсе, свёкле, авокадо, киви, брокколи, тыквенных семечках, кунжутной пасте.
- Диета должна быть индивидуальной. Связано это с тем, что организм у каждого разный. А некоторые системы питания могут нанести вред человеку при наличии у него определённых заболеваний (сахарного диабета, болезни Хасимото).
- Диеты с подсчётом калорий вредны. А диета сама по себе не может подразумевать нездоровое питание.
- Хлеб не вредит при похудении, а вода с лимоном не помогает снизить вес. Правда, нельзя забывать, что всё ещё зависит от продуктов, с которыми вы едите хлеб, и от вида этого хлеба. А вода с лимоном лишь служит источником витамина С.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ