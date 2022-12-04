Пять способов избавиться от неприятного запаха в обуви

Сигареты. Достаньте из сигареты табак, заверните его в бумажное полотенце и оставьте в обуви на 2 часа. После этого достаньте всё.

Жидкость от комаров. Его нужно немного капнуть на бумажное полотенце, а потом положить в обувь.