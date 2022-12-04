Пять способов избавиться от неприятного запаха в обуви

Пять способов избавиться от неприятного запаха в обувиВоспользуйтесь ими, если сталкиваетесь с подобной проблемой
Обувь, к сожалению, стирать каждый день невозможно. А если внутри неё неприятный запах, то он останется и на ваших ногах. К счастью, существуют способы решить эту проблему.
Фото: Odor Klenz
Итак, если вы переживаете по поводу того, что ваша обувь неприятно пахнет внутри, то есть несколько вариантов решения этой проблемы. Есть пять простых способов.
Кожура мандарина. Нужно просто кожуру мандарина положить в обувь и оставить так на всю ночь. В итоге неприятный запах станет не таким сильным, а от обуви будет исходить аромат цитрусов.
Пищевая сода. Она может впитывать неприятный запах и пот. Поэтому её можно насыпать в обувь и оставить на ночь.
Сигареты. Достаньте из сигареты табак, заверните его в бумажное полотенце и оставьте в обуви на 2 часа. После этого достаньте всё.
Жидкость от комаров. Его нужно немного капнуть на бумажное полотенце, а потом положить в обувь.
Монеты. Помогут они избавиться от неприятного запаха за счёт того, что содержат ионы меди. А медь, как известно, может поглощать запахи. Достаточно оставить монеты в обуви на одну ночь.