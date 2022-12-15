Пять способов избежать гриппа и простуды этой зимой

Пять способов избежать гриппа и простуды этой зимойОсобенно если вы часто болеете
В зимнее время простуда и грипп встречаются чаще, чем обычно. К тому же при попадании холодного воздуха в нос и верхние дыхательные пути человека бороться с вирусом организму куда сложнее. Карен Бейкер, фармацевт по уходу и оказанию медицинской помощи, дала несколько советов о том, как защитить себя от болезни.
Фото: Verywell Health
По словам фармацевта Карен Бейкер, всего существует больше 200 вирусов, способных вызвать простуду. И организм человека не может выработать иммунитет ко всем этим вирусам. А часть людей более восприимчивы к простуде из-за того, что их иммунная система работает не так эффективно.
Вот что вам нужно делать, чтобы не заболеть зимой.
Помните о правилах гигиены. Это лучший способ избежать заражения вирусом. Старайтесь чаще мыть руки водой с мылом либо с дезинфицирующим средством для рук на основе спирта. Также нужно протирать поверхности, к которым вы часто прикасаетесь, не контактировать тесно с больными людьми.
Укрепляйте иммунную систему. Постарайтесь для этого больше спать, следить за питанием (оно должно быть сбалансированным), гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, получать достаточно витамина D (из солнечного света или пищевых добавок), не забывать отдыхать.
Пейте достаточно воды. В зимнее время важно не допускать обезвоживания. Получение достаточного количества жидкости помогает организму бороться с инфекциями и поддерживать температуру тела в норме.
Лечитесь при помощи лекарств. В аптеках вы можете найти много препаратов, которые продаются без рецепта. Они могут помочь облегчить кашель и в целом течение болезни.
Попробуйте домашние средства. Старайтесь, если заболели, больше отдыхать, принимать горячий душ с паром (он увлажнит верхние дыхательные пути), есть фрукты и овощи (в них содержится витамин С). При боли в горле можно попробовать полоскание солёной водой. Также горячие напитки помогают уменьшить воспаление в горле и носе.
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