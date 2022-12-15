Пять способов избежать гриппа и простуды этой зимой

По словам фармацевта Карен Бейкер, всего существует больше 200 вирусов, способных вызвать простуду. И организм человека не может выработать иммунитет ко всем этим вирусам. А часть людей более восприимчивы к простуде из-за того, что их иммунная система работает не так эффективно.

Вот что вам нужно делать, чтобы не заболеть зимой.