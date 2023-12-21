Пять способов избежать набора веса и сэкономить на еде в праздники

Пять способов избежать набора веса и сэкономить на еде в праздникиЭти проблемы становятся с каждым днём всё актуальнее
В праздники мы часто едим высококалорийную пищу и набираем из-за этого лишние килограммы. Но есть несколько простых и научно обоснованных лайфхаков для праздничного сезона, которые помогут вам провести Новый год и Рождество без неприятных последствий для фигуры.
Прежде чем отправиться на вечеринку, перекусите чем-нибудь «здоровым". Исследования показывают, что тщательно выбранные закуски могут влиять на чувство сытости после еды. В результате вы будете есть меньше. Самый сильный эффект будет от закусок с высоким содержанием белка: это горсть орехов, йогурт, хумус с овощными палочками.
Откажитесь от низкоуглеводных алкогольных напитков. Один опрос показал, что 15% любителей пива с низким содержанием углеводов употребляли этого напитка больше, чем обычно, так как считали его полезнее. При этом калории в спиртных напитках исходят не от углеводов, а от самого алкоголя.
Не экономьте на здоровой пище на Рождество. Исследования демонстрируют, что здоровое питание обходится на самом деле дешевле, чем обработанные продукты и алкоголь. Поэтому лучше замените ветчину на более постное и лёгкое мясо: например, на морепродукты; выбирайте в качестве гарниров свежие салаты с сезонными продуктами (манго, арбуз, персик, огурец, помидоры); при жарке пользуйтесь оливковым маслом вместо растительного и ароматными травами вместо соли; если хотите добавить в рацион несезонный овощ, то поищите его в замороженном или консервированном виде; готовьте соусы и заправки для салатов самостоятельно.
Составьте подробный план питания и список продуктов перед походом в магазин. Так вы будете покупать только то, что необходимо, и избежите импульсивных трат. Когда делаете покупки, сравнивайте стоимость 100 г всех продуктов.
Не пропускайте завтрак в Рождество. Научно доказано, что низкокалорийный или небольшой завтрак приводит к усилению чувства голода в течение дня. Особенно сильной становится тяга к сладкому. Дольше себя чувствовать сытым вы будете, если съедите с утра продукты, богатые белком. Например, яйца.
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