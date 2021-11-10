Пять способов предотвратить осеннюю депрессию

Нейробиолог и почётный профессор Центра хронобиологии при Базельском университете в Швейцарии Анна Вирц-Джастис отмечает, что один из сигналов начала депрессии - это желание объесться вечером или внезапная острая тяга к шоколаду. К сожалению, уже через три-четыре недели подавленное состояние может превратиться в настоящую депрессию. При этом человек начинает постоянно ощущать сонливость, раздражаться по любому поводу, избегать встреч с людьми. Часто при депрессии также теряется аппетит. Но есть способы предотвратить или хотя бы смягчить её симптомы.

Вовремя заметить признаки депрессии. Для этого можно вести наблюдения в дневнике. Записывайте свои ощущения. Также полезно будет ответить на вопросы типа «Вы стали сонливы, хотя много спите?», «Вам хочется больше обычного поглощать чипсы, мороженое и шоколад?», «Вы подавлены и с удовольствием бы забились в берлогу и впали в зимнюю спячку?» Положительные ответы на них могут сигнализировать о начале первой фазы заболевания - самой лёгкой.