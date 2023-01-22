Пять способов снизить риск инсульта и сердечного приступа в холода, если у вас диабет

В зимние месяцы людям с сахарным диабетом стоит быть особенно осторожными. Ведь у них шансов на инсульт или инфаркт из-за их болезни - больше. Но вот что всё ещё можно с этим сделать.

Проверять уровень сахара в крови чаще. В случае чего это поможет быстро скорректировать питание или дозу инсулина. Каждый вечер осматривать свои ноги. В частности, важно смотреть, нет ли проблем со стопами.