Пять способов снизить риск инсульта и сердечного приступа в холода, если у вас диабет

Пять способов снизить риск инсульта и сердечного приступа в холода, если у вас диабетОб этом рассказали представители благотворительной организации Diabetes UK
Холода повышают вероятность столкнуться с сердечным приступом и инсультом. А диабетики ещё сильнее подвержены этим состояниям. Организация Diabetes UK дала пять советов, как можно максимально снизить этот риск.
Фото: Health Beat
В зимние месяцы людям с сахарным диабетом стоит быть особенно осторожными. Ведь у них шансов на инсульт или инфаркт из-за их болезни - больше. Но вот что всё ещё можно с этим сделать.
Проверять уровень сахара в крови чаще. В случае чего это поможет быстро скорректировать питание или дозу инсулина.
Каждый вечер осматривать свои ноги. В частности, важно смотреть, нет ли проблем со стопами.
Следить за тем, где и как хранится инсулин. К примеру, не оставляйте его на ночь в машине, так как он может замёрзнуть. Очень низкие температуры могут негативно повлиять на его эффективность.
Поставить прививку от ковида и от гриппа.
Оставаться как можно более активными. Для этого не обязательно выходить на улицу. Можете тренироваться даже дома.
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