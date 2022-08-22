Пять способов снизить сахар в крови естественным образом

По словам медбрата Шона Марчезе, из-за высокого уровня сахара в крови может развиться резистентность к инсулину. То есть ваш организм больше не сможет использовать глюкозу для того, чтобы получить энергию. Также из-за этого могут повредиться чувствительные ткани, в том числе нервные клетки и кровеносные сосуды.

Благодаря поддержанию нормального уровня сахара в крови вы сможете предотвратить развитие таких осложнений, как потеря зрения, болезни сердца, повреждение почек, невропатия, проблемы с зубами, дёснами, суставами, костями, ногами. Кроме того, при крайне высоком уровне сахара в крови начинают накапливаться кетоны, которые в итоге способны привести к коме и смерти.

Вот что вам нужно делать регулярно, чтобы поддерживать сахар в норме.