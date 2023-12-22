Пять способов справиться с депрессией во время праздников

Проанализируйте свои отношения с разными людьми и установите границы. Например, вы можете ограничивать количество времени, которое вы проводите с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции.

Рассмотрите возможность волонтёрства на протяжении всего отдыха. Обзор 2021 года показал, что добровольческая помощь другим в течение 2 или 3 часов в неделю или даже всего от 1 до 10 часов в месяц может дать множество преимуществ для психического здоровья. Например, смысл и цель жизни, развитие эмпатии, ощущение собственной важности и пр.

Создайте контрольный список или набор инструментов для борьбы с депрессией. К этим занятиям вы будете обращаться при депрессивном состоянии.

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