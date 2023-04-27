Пять способов сжечь жир во время сна

Пять способов сжечь жир во время снаЭто проще, чем вы думаете
Один из способов похудения - это сон. И вот что вам нужно сделать, чтобы эта стратегия сработала.
Как отмечает Sleep Foundation, сон - это решающий фактор, когда речь идёт о потере веса. Если вы будете недосыпать, то это может помешать вашему прогрессу в похудении. Доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог компании Balance One Supplements Триста Бест назвала пять эффективных способов сжигания жира во время сна.
Интервальное голодание. Попробуйте поесть за несколько часов до сна и оставаться голодным до самого завтрака на следующий день. А ещё лучше - попытайтесь дождаться обеда. В обзоре 2021 года говорится, что это поможет телу сжигать жир в течение ночи. Кроме того, благодаря интервальному голоданию можно регулировать гормоны, связанные со снижением веса.
Прохладная температура в помещении, где вы спите. Национальный институт здоровья отмечает, что сон в такой комнате повысит скорость обмена веществ и активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. А ещё вы будете спать в целом лучше.
Силовые тренировки по вечерам. Специалисты из клиники Майо говорят, что силовые тренировки ускоряют метаболизм. В результате вы будете сжигать больше калорий даже во время сна.
Холодный душ. По данным клиники Кливленда, ледяные ванны и холодный душ стимулируют работу бурого жира, как и сон в прохладной комнате. Также шок от холодной воды ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий в течение дня.
Отказ от еды перед сном. Научные исследования показывают, что если вы едите перед сном, то ваше тело может хранить лишние калории в виде жира, а не сжигать их. Поэтому старайтесь отказаться от перекусов хотя бы за два-три часа до отхода ко сну. За это время пищеварительная система успеет помочь вашему телу избавиться от жира.
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