Пять способов сжечь жир во время сна

Как отмечает Sleep Foundation, сон - это решающий фактор, когда речь идёт о потере веса. Если вы будете недосыпать, то это может помешать вашему прогрессу в похудении. Доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог компании Balance One Supplements Триста Бест назвала пять эффективных способов сжигания жира во время сна.

Интервальное голодание. Попробуйте поесть за несколько часов до сна и оставаться голодным до самого завтрака на следующий день. А ещё лучше - попытайтесь дождаться обеда. В обзоре 2021 года говорится, что это поможет телу сжигать жир в течение ночи. Кроме того, благодаря интервальному голоданию можно регулировать гормоны, связанные со снижением веса.

Прохладная температура в помещении, где вы спите. Национальный институт здоровья отмечает, что сон в такой комнате повысит скорость обмена веществ и активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла. А ещё вы будете спать в целом лучше.