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Пять способов выбрать лучший арбуз

Следуйте этим правилам во время похода в супермаркет
Арбуз - освежающий и сочный продукт. Но выбрать лучший из всех представленных на прилавке может быть непросто. Вот о чём вам нужно при этом помнить.
Пять способов выбрать лучший арбуз

Диетолог Лорен Манакер рассказала о нескольких секретах выбора правильного арбуза.

  1. Обращайте внимание на цвет. Да, арбуз сам по себе должен быть зелёным, но вы должны найти ещё кое-что. Один из признаков созревшего арбуза - это желтоватое пятно. Причём оно не должно быть почти оранжевым или подсолнечно-жёлтым. В идеале это должен быть масляно-жёлтый цвет.

  2. Смотрите, где находится арбуз. Он не должен лежать рядом с бананами, так как последние выделяют газ этилен, из-за которого арбузы портятся быстрее.

Пять способов выбрать лучший арбуз

  1. Не зацикливайтесь на полосах. В действительности есть сорта арбузов, у которых полосы очень толстые или у которых их вообще нет.

  2. Не полагайтесь на стебли арбуза. Дело в том, что арбузные стебли не всегда отрывают от лозы вместе с плодами. Поэтому не всегда высохший стебель говорит о зрелости арбуза.

  3. Будьте готовы к сюрпризам природы. Даже если вы будете следовать всем правилам, природа всё равно может вас обмануть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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