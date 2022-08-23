Пять способов выбрать лучший арбуз

Обращайте внимание на цвет. Да, арбуз сам по себе должен быть зелёным, но вы должны найти ещё кое-что. Один из признаков созревшего арбуза - это желтоватое пятно. Причём оно не должно быть почти оранжевым или подсолнечно-жёлтым. В идеале это должен быть масляно-жёлтый цвет.