Пять способов выбрать лучший арбуз

Пять способов выбрать лучший арбузСледуйте этим правилам во время похода в супермаркет
Диетолог Лорен Манакер рассказала о нескольких секретах выбора правильного арбуза.
Обращайте внимание на цвет. Да, арбуз сам по себе должен быть зелёным, но вы должны найти ещё кое-что. Один из признаков созревшего арбуза - это желтоватое пятно. Причём оно не должно быть почти оранжевым или подсолнечно-жёлтым. В идеале это должен быть масляно-жёлтый цвет.
Смотрите, где находится арбуз. Он не должен лежать рядом с бананами, так как последние выделяют газ этилен, из-за которого арбузы портятся быстрее.
Не зацикливайтесь на полосах. В действительности есть сорта арбузов, у которых полосы очень толстые или у которых их вообще нет.
Не полагайтесь на стебли арбуза. Дело в том, что арбузные стебли не всегда отрывают от лозы вместе с плодами. Поэтому не всегда высохший стебель говорит о зрелости арбуза.
Будьте готовы к сюрпризам природы. Даже если вы будете следовать всем правилам, природа всё равно может вас обмануть.
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