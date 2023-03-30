Пять способов защитить домашних животных от клещей

К счастью, есть несколько способов защитить вашего питомца от клещей. Для этого вам нужно аккуратно ухаживать за шерстью животного, пользоваться специальными препаратами, гулять с ним на безопасной территории (избегайте парков и лесов), регулярно проверять, нет ли на питомце клещей (особое внимание уделяйте животу, ушам, подмышкам, области между пальцами), делать прививки в ветклинике.

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