Пять способов защитить домашних животных от клещей

Пять способов защитить домашних животных от клещейКлещи могут заразить инфекциями вашего питомца
Известно, что клещи переносят такие болезни, как лайм-боррелиоз, бабезиоз и пр. Все они могут быть опасными для вашего любимца.
Фото: Good Housekeeping
Если вы боитесь, что ваш питомец заражён клещом, то проверьте наличие следующих симптомов. Среди них - высокая температура тела, учащённый пульс, диарея и рвота, анемия, отказ от приёма пищи, шаткая походка. Даже при одном из признаков нужно обратиться к ветеринару.
К счастью, есть несколько способов защитить вашего питомца от клещей. Для этого вам нужно аккуратно ухаживать за шерстью животного, пользоваться специальными препаратами, гулять с ним на безопасной территории (избегайте парков и лесов), регулярно проверять, нет ли на питомце клещей (особое внимание уделяйте животу, ушам, подмышкам, области между пальцами), делать прививки в ветклинике.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.