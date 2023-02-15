Пять страшных побочных эффектов малоподвижного образа жизни

Увеличение веса . Это естественно, ведь вы меньше двигаетесь. Кроме того, по словам доктора Майка Бола, если вы будете потреблять больше калорий, чем сжигать, то будете набирать вес и подвергаться риску ожирения.

Потеря силы и мышечной массы. Если мышцы не нагружаются или недостаточно используются в течение дня, то они становятся меньше. В результате вам будет тяжелее что-либо делать, а ещё вы будете подвержены более высокому риску падения.