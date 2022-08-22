Пять удивительных свойств шоколада

В состав шоколада входят полифенолы какао, а они являются антиоксидантами (то есть помогают дольше оставаться молодым). Ещё в шоколаде есть пищевые волокна, железо, магний, кальций, цинк, теобромин, флавоноиды. Больше всего последних двух элементов содержится в шоколаде, в котором более 70 % какао.

Итак, чем же полезен шоколад и в частности полифенолы, которые входят в его состав?