Пять утренних привычек, которые сделают ваше тело здоровым и подтянутым

Наслаждение солнцем. Солнечный свет улучшает настроение и в целом крайне важен для поддержания здорового циркадного ритма. Благодаря этому вы будете лучше спать по ночам, а днём чувствовать себя более энергичным.

Пенные валики. Они позволяют расслабить мышцы. Это даст возможность вашим мышцам и суставам свободно двигаться. Согласно научным исследованиям, вы также будете реже сталкиваться с болями, улучшите гибкость и подвижность суставов. Каждое утро несколько минут уделяйте крупным группам мышц.