Пять важных фактов об опухолях головного мозга

Сегодня выживаемость людей с опухолями мозга выше, чем несколько лет назад. Это связано с тем, что сейчас пациенту помогает группа специалистов. Это нейроонкологи, нейроонкологи-нейрохирурги, диетологи и др.

Показатели выживаемости людей с одним и тем же типом опухоли могут быть разными. Объясняется это тем, что даже одинаковые внешне опухоли могут быть разными на молекулярной основе.