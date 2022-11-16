Пять важных фактов об опухолях головного мозга

Пять важных фактов об опухолях головного мозгаВот что вам нужно о них знать
Многих из нас пугает возможность когда-нибудь обнаружить у себя опухоль мозга. Поэтому не лишним будет ознакомиться подробнее с особенностями этого состояния.
Доктор медицинских наук и заведующий отделением медицинской нейроонкологии в RUSH Шон Гримм перечислил пять фактов об опухолях головного мозга.
Головные боли - это не всегда главный признак опухоли мозга. Головная боль редко бывает единственным симптомом наличия раковой опухоли в мозге. Среди других симптомов - спутанность сознания, судороги, слабость с одной стороны тела, изменения личности, рвота, трудности при ходьбе, проблемы с речью, слухом или зрением.
Мобильные телефоны не связаны с опухолями мозга. Об этом говорят последние научные исследования. Чаще всего опухоли головного мозга при этом встречаются у пожилых.
Сегодня выживаемость людей с опухолями мозга выше, чем несколько лет назад. Это связано с тем, что сейчас пациенту помогает группа специалистов. Это нейроонкологи, нейроонкологи-нейрохирурги, диетологи и др.
Показатели выживаемости людей с одним и тем же типом опухоли могут быть разными. Объясняется это тем, что даже одинаковые внешне опухоли могут быть разными на молекулярной основе.
Для многих пациентов с опухолями головного мозга важна поддержка. Имеется в виду поддерживающая психотерапия, консультации по вопросам питания и пр.
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