Фитнес и здоровье
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Пять вещей, благодаря которым вы будете выглядеть моложе

Причём эффект будет заметен почти сразу
Каждый хочет как можно дольше сохранить молодость и здоровье. Несмотря на то что это во многом зависит от образа жизни, есть ещё вещи, которые очень быстро омолодят вас.
Пять вещей, благодаря которым вы будете выглядеть моложе

Бороться со старением можно при помощи изменения образа жизни. И это самый эффективный способ. Однако есть и другие моменты, которые стоит учитывать и которые омолодят организм.

  1. Физические упражнения. Петерсон Пьер, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог, отмечает, что тренировки могут улучшить состояние кожи и здоровья в целом благодаря тому, что упражнения способствуют увеличению кровотока. Это позволяет быстрее доставлять кислород и необходимые питательные вещества в организм, а также избавляться от токсинов и свободных радикалов. За счёт всего этого признаки старения уменьшатся.
  1. Включение в рацион жирной рыбы. В скумбрии, сельди, сардине, лососе много омега-3. По словам диетолога Джо Левина, эти жиры стимулируют выработку противовоспалительных веществ, которые помогают при кожных болезнях (например, при псориазе, экземе).
Пять вещей, благодаря которым вы будете выглядеть моложе
  1. Сон. Доктор философии Майкл Дж. Бреус говорит, что качественный ночной сон помогает коже, волосам, ногтям выглядеть гораздо лучше. Именно во время сна организм на клеточном уровне восстанавливается. А вот плохой сон лишь ускоряет старение и способствует возникновению морщин. Также у человека не лучшим образом выглядят глаза, волосы, кожа в целом.
  1. Медитация. Доктор Мехмет Оз отмечает: из-за стресса люди больше хмурятся, а хронический стресс способен повреждать артерии, из-за чего возникают новые морщины. Поможет в этом случае медитация.
  1. Регулярный секс. Научные исследования демонстрируют, что регулярный секс - один из способов выглядеть на семь лет моложе. Объясняется это тем, что во время него высвобождаются гормоны, которые придают коже эластичность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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