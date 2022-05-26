Пять вещей, благодаря которым вы будете выглядеть моложе

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Пять вещей, благодаря которым вы будете выглядеть моложеПричём эффект будет заметен почти сразу
Каждый хочет как можно дольше сохранить молодость и здоровье. Несмотря на то что это во многом зависит от образа жизни, есть ещё вещи, которые очень быстро омолодят вас.
Бороться со старением можно при помощи изменения образа жизни. И это самый эффективный способ. Однако есть и другие моменты, которые стоит учитывать и которые омолодят организм.
- Физические упражнения. Петерсон Пьер, доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог, отмечает, что тренировки могут улучшить состояние кожи и здоровья в целом благодаря тому, что упражнения способствуют увеличению кровотока. Это позволяет быстрее доставлять кислород и необходимые питательные вещества в организм, а также избавляться от токсинов и свободных радикалов. За счёт всего этого признаки старения уменьшатся.
- Включение в рацион жирной рыбы. В скумбрии, сельди, сардине, лососе много омега-3. По словам диетолога Джо Левина, эти жиры стимулируют выработку противовоспалительных веществ, которые помогают при кожных болезнях (например, при псориазе, экземе).
- Сон. Доктор философии Майкл Дж. Бреус говорит, что качественный ночной сон помогает коже, волосам, ногтям выглядеть гораздо лучше. Именно во время сна организм на клеточном уровне восстанавливается. А вот плохой сон лишь ускоряет старение и способствует возникновению морщин. Также у человека не лучшим образом выглядят глаза, волосы, кожа в целом.
- Медитация. Доктор Мехмет Оз отмечает: из-за стресса люди больше хмурятся, а хронический стресс способен повреждать артерии, из-за чего возникают новые морщины. Поможет в этом случае медитация.
- Регулярный секс. Научные исследования демонстрируют, что регулярный секс - один из способов выглядеть на семь лет моложе. Объясняется это тем, что во время него высвобождаются гормоны, которые придают коже эластичность.
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