Пять видов суперпродуктов, которые поддержат здоровье печени

Пять видов суперпродуктов, которые поддержат здоровье печениПозаботьтесь о здоровье этого органа
Печень - второй по величине орган после кожи. И она выполняет много важных функций в организме. Поэтому обязательно уделите ей внимание и включите в рацион ряд полезных продуктов.
Фото: Everyday Health
По словам учёных, печень выполняет 500 действий, направленных на поддержание жизни организма. Так, она расщепляет пищу, выводит из тела токсины, регулирует уровень холестерина и многое другое.
Защитить печень от болезней можно несколькими способами. Среди них - соблюдение правильной диеты. Важно избегать употребления алкоголя, добавленных сахаров, обработанных закусок.
Существуют и несколько суперпродуктов, помогающих сохранить здоровье печени.
Овёс и ячмень. Оба этих продукта содержат много пищевых волокон. Исследования показывают, что они помогают снизить вес и сформировать здоровый баланс бактерий в кишечнике. Причём такая потеря веса может быть эффективна при лечении неалкогольной жировой болезни печени. Клетчатка также способна уменьшить воспаление и повреждение печени.
Крестоцветные овощи. Брокколи, капуста, брюссельская капуста помогают естественным образом очистить организм от токсинов и защитить печень от повреждений.
Листовая зелень и черника. В их состав входят полезные вещества, улучшающие состояние печени. Это доказывают исследования, в которых принимали участие крысы.
Вода, кофе, зелёный чай. И при этом лучше всего избегать употребления алкогольных напитков. Если же вы будете пить много воды, то это поможет избежать обезвоживания и улучшит здоровье печени, отмечают в Американском фонде печени. Что касается чая, то самым эффективным для печени считается чай маття. А кофе, как показывают исследования, снижает вероятность развития хронической болезни печени.
Оливковое масло. В научных работах говорится, что оливковое масло повышает уровень «хорошего» холестерина, которые защищает от развития ожирения печени.
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