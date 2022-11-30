Пять видов суперпродуктов, которые поддержат здоровье печени

По словам учёных, печень выполняет 500 действий, направленных на поддержание жизни организма. Так, она расщепляет пищу, выводит из тела токсины, регулирует уровень холестерина и многое другое.

Защитить печень от болезней можно несколькими способами. Среди них - соблюдение правильной диеты. Важно избегать употребления алкоголя, добавленных сахаров, обработанных закусок.

Существуют и несколько суперпродуктов, помогающих сохранить здоровье печени.