Пять "здоровых" привычек, которые на самом деле ускоряют старение

Ходьба. По словам Клэр Морроу, старшего физиотерапевта Hinge Health, если ограничивать физическую активность лишь ходьбой, то это плохо скажется на здоровье. Дело в том, что организму обязательно нужны ещё и силовые тренировки. Без таких тренировок среднестатистический человек может потерять после 30 лет от 3 до 8 процентов мышечной массы в течение 10 лет, а после 60 лет скорость потери этой массы ещё больше увеличивается. При потере мышечной массы повышается риск падения, развития диабета, болезней сердца, преждевременной смерти. Поэтому Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что взрослым в возрасте 19-64 лет силовым тренировкам нужно уделять хотя бы два часа в неделю.