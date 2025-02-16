Пыль от тормозных колодок оказалась вреднее выхлопных газов

В то время как в прошлом усилия по снижению загрязнения от автомобилей были сосредоточены на выхлопных газах, данное исследование выявило другую проблему — загрязнение от тормозных колодок, шин и износа дорог, не связанное с выхлопными газами. В некоторых районах Великобритании и Европы на эти источники приходится большая часть загрязнения воздуха, связанного с автомобилями, причем основной вклад вносит «тормозная пыль».

Ученые протестировали четыре типа тормозных колодок и обнаружили, что безасбестовые органические колодки оказались самыми токсичными для клеток легких, даже более токсичными, чем газы от топлива. Керамические колодки оказались на втором месте по вредности. Однако эксперты предупреждают, что необходимо провести дополнительные исследования.

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