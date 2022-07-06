Пьёте много, но раз в неделю? На самом деле это вреднее, чем выпивать понемногу каждый день, считают учёные

Пьёте много, но раз в неделю? На самом деле это вреднее, чем выпивать понемногу каждый день, считают учёныеВсё зависит от количества спиртного
Согласно результатам недавнего исследования, умеренно пьющие люди чаще сталкиваются с проблемами с употреблением алкоголя, чем сильно пьющие. При этом под умеренно пьющими учёные понимали тех, кто употребляет в среднем в течение недели одну порцию алкоголя в день. Всего специалисты опросили 1229 человек, возраст которых составил 30+ лет. Опрос проводился сначала в 2004-2005 года, затем - в 2015-2016 годах.
Учёные узнавали у людей, сколько раз за месяц те пили алкоголь: точнее, как часто они употребляли пять или больше порций спиртных напитков за короткий срок. Умеренно пьющие люди в среднем употребляли одну порцию в сутки, однако случаев, когда они пили пять и больше порций в неделю, было более 70 процентов. Это значит, что, скорее всего, многие из них выпивали столько алкоголя за один раз.
Опрос, проведенный через девять лет, продемонстрировал, что у умеренно пьющих проблемы с алкоголем возникали в 80 % случаев. Причём это были и психологические проблемы, и проблемы, связанные с толерантностью к алкоголю.
Результаты исследования также показали, что у умеренно пьющих людей, которые злоупотребляют спиртным, вероятность возникновения проблем, связанных с алкоголем, повышается в почти пять раз. Спустя девять лет риск развития множества проблем со здоровьем в целом у этих участников был уже более чем в два раза выше, чем у тех, кто не злоупотреблял алкогольными напитками.
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