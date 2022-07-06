Пьёте много, но раз в неделю? На самом деле это вреднее, чем выпивать понемногу каждый день, считают учёные

Согласно результатам недавнего исследования, умеренно пьющие люди чаще сталкиваются с проблемами с употреблением алкоголя, чем сильно пьющие. При этом под умеренно пьющими учёные понимали тех, кто употребляет в среднем в течение недели одну порцию алкоголя в день. Всего специалисты опросили 1229 человек, возраст которых составил 30+ лет. Опрос проводился сначала в 2004-2005 года, затем - в 2015-2016 годах.

Учёные узнавали у людей, сколько раз за месяц те пили алкоголь: точнее, как часто они употребляли пять или больше порций спиртных напитков за короткий срок. Умеренно пьющие люди в среднем употребляли одну порцию в сутки, однако случаев, когда они пили пять и больше порций в неделю, было более 70 процентов. Это значит, что, скорее всего, многие из них выпивали столько алкоголя за один раз.