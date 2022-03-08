Работа с психологом оказалась полезна при мигрени

Выяснилось, что у людей, которые посещали психолога, по сравнению с контрольной группой (которые не ходили к психологу) уменьшалась частота проявления мигрени (эффект варьировался от малого до среднего), интенсивность боли, а также возможность инвалидности в дальнейшем. Кроме того, у участников улучшалось настроение (эффект был от небольшого до среднего).

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