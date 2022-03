Работа с психологом оказалась полезна при мигрени

Об этом сообщает издание Medical Xpress

Научный анализ, результаты которого были опубликованы в издании Headache: The Journal of Head and Face Pain, показал, что благодаря посещениям психолога у взрослых мигрень возникает реже и боль при этом становится слабее. Подробнее - в статье.