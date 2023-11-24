Работают ли на самом деле диеты, направленные на очищение организма

Со времён Гиппократа люди задумывались о детоксикации организма, то есть об избавлении его от вредных веществ. Сам Гиппократ считал, что четыре телесные жидкости (кровь, слизь, чёрная желчь, жёлтая желчь) должны находиться в организме в балансе.

Веками «дисбаланс» этих жидкостей лечили по-разному. Для этого делали клизмы, кровопускание, применяли рвотные средства, лечили пиявками.

Также широко распространён был на протяжении всей истории ритуал поста. Особенно часто к посту обращались женщины.