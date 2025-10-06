Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 октября 2025, 23:15
1 мин.

Радиацию назвали лучшей альтернативой операции при раннем раке лёгких

Исследование учёных из MD Anderson Cancer Center показало, что точечная радиотерапия может быть столь же эффективной, как хирургическое вмешательство при раннем не мелкоклеточном раке лёгких (NSCLC). Это открытие важно для пациентов, которым операция противопоказана из-за возраста или других заболеваний.
В исследовании участвовали 160 человек с опухолями до 3 см без метастазов. Половина пациентов получила стереотаксическую аблятивную радиотерапию (SABR), половина — минимально инвазивную операцию VATS. Пациенты были сопоставлены по возрасту, полу, типу и размеру опухоли. Наблюдение длилось до 10 лет.

Результаты показали, что долгосрочная выживаемость у обеих групп была схожа. Медиана выживаемости после операции составила 11,4 года, у пациентов с SABR она ещё не достигнута. Семилетняя выживаемость составила 81% для SABR и 70% для операции, десять лет — 69% и 66% соответственно. Различий в выживаемости без рецидивов и специфической выживаемости по раку лёгких не обнаружено.

SABR позволяет точечно воздействовать на опухоль высокими дозами радиации всего за несколько сеансов, «снижая травматичность и ускоряя восстановление».

