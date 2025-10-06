Радиацию назвали лучшей альтернативой операции при раннем раке лёгких

В исследовании участвовали 160 человек с опухолями до 3 см без метастазов. Половина пациентов получила стереотаксическую аблятивную радиотерапию (SABR), половина — минимально инвазивную операцию VATS. Пациенты были сопоставлены по возрасту, полу, типу и размеру опухоли. Наблюдение длилось до 10 лет.

Результаты показали, что долгосрочная выживаемость у обеих групп была схожа. Медиана выживаемости после операции составила 11,4 года, у пациентов с SABR она ещё не достигнута. Семилетняя выживаемость составила 81% для SABR и 70% для операции, десять лет — 69% и 66% соответственно. Различий в выживаемости без рецидивов и специфической выживаемости по раку лёгких не обнаружено.

SABR позволяет точечно воздействовать на опухоль высокими дозами радиации всего за несколько сеансов, «снижая травматичность и ускоряя восстановление».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.