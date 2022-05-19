Рак легких научились определять еще раньше

Результаты, основанные на предыдущих исследованиях Пенсильванского университета, демонстрируют, что визуализирующий агент, обнаруженный с помощью управляемой технологии во время биопсии в режиме реального времени, может эффективно высветить раковые клетки, которые могли быть слишком малы для обнаружения с помощью существующих технологий.

На основании более легко идентифицируемого присутствия флуоресцентных раковых клеток, полученных с помощью нового подхода к визуализации, пять неспециалистов поставили диагноз злокачественной или незлокачественной биопсии тканей с 96-процентной точностью и не сделали ни одного ложноотрицательного результата на 20 проанализированных образцах биопсии человека.

Результаты исследования опубликованы на этой неделе в журнале Nature Communications.

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