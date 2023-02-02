Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признаки

Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признакиПостарайтесь их запомнить
Рак желчного пузыря и рак желчных протоков развиваются глубоко внутри тела, поэтому и обнаружить эти болезни тяжело. К счастью, есть несколько симптомов, указывающих на наличие данных заболеваний.
Фото: Penn State Health
Доктор Мирал Садариа Гранди, директор отделения гепатобилиарной хирургии в Институте рака Рутгерса в Нью-Джерси в Нью-Брансуике, отметил, что рак желчного пузыря и рак желчных протоков - это два разных заболевания. Оба они обычно начинаются в железистых клетках ткани, которая выстилает желчные пути. Хотя желчь, выделяемая печенью, попадает в тонкий кишечник.
Medical Xpress
При раке желчного пузыря обычно не бывает никаких симптомов до самых поздних стадий. Но всё же есть некоторые ранние признаки этого заболевания: боль, тошнота и/или рвота, комки в животе, снижение веса.
Повышенный риск развития рака желчных протоков у людей с воспалительным заболеванием кишечника, хроническим воспалением желчных протоков, у пожилых. Среди симптомов этой разновидности рака выделяют желтуху, тёмную мочу, боль в животе, зуд, лихорадку, рвоту, тошноту.
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