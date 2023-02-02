Фитнес и здоровье
14:53, 02 февраля 2023
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Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признаки

Постарайтесь их запомнить

Рак желчного пузыря и рак желчных протоков развиваются глубоко внутри тела, поэтому и обнаружить эти болезни тяжело. К счастью, есть несколько симптомов, указывающих на наличие данных заболеваний.

Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признаки

Фото: Penn State Health

Доктор Мирал Садариа Гранди, директор отделения гепатобилиарной хирургии в Институте рака Рутгерса в Нью-Джерси в Нью-Брансуике, отметил, что рак желчного пузыря и рак желчных протоков - это два разных заболевания. Оба они обычно начинаются в железистых клетках ткани, которая выстилает желчные пути. Хотя желчь, выделяемая печенью, попадает в тонкий кишечник.

Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признаки

Medical Xpress

При раке желчного пузыря обычно не бывает никаких симптомов до самых поздних стадий. Но всё же есть некоторые ранние признаки этого заболевания: боль, тошнота и/или рвота, комки в животе, снижение веса.

Повышенный риск развития рака желчных протоков у людей с воспалительным заболеванием кишечника, хроническим воспалением желчных протоков, у пожилых. Среди симптомов этой разновидности рака выделяют желтуху, тёмную мочу, боль в животе, зуд, лихорадку, рвоту, тошноту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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