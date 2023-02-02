Рак желчных протоков и рак желчного пузыря обнаружить очень сложно. Но вот их признаки

При раке желчного пузыря обычно не бывает никаких симптомов до самых поздних стадий. Но всё же есть некоторые ранние признаки этого заболевания: боль, тошнота и/или рвота, комки в животе, снижение веса.

Повышенный риск развития рака желчных протоков у людей с воспалительным заболеванием кишечника, хроническим воспалением желчных протоков, у пожилых. Среди симптомов этой разновидности рака выделяют желтуху, тёмную мочу, боль в животе, зуд, лихорадку, рвоту, тошноту.

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