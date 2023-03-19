Раковые клетки могут восстанавливать повреждения ДНК: но есть нюанс

В настоящее время только несколько медицинских учреждений во всем мире обладают возможностями для проведения этой лучевой терапии нового поколения. Повреждения ДНК, возникающие в результате бомбардировки тяжелыми ионами, более тяжкие, чем те, которые вызываются традиционной лучевой терапией.

Однако до конца не изучено, как эти более мощные повреждения обрабатываются в клетках млекопитающих. Но прогресс уже есть. Как было упомянуто выше, раковые клетки могут восстанавливаться даже после новейшей лучевой терапии. Механизм до конца еще не изучен. Поэтому впереди много работы, которая со временем поможет лучше лечить онкологические заболевания.

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