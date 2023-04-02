Раковым больным предложили пересаживать кал

В частности, в ходе испытания будет изучена эффективность FMT в лечении опасного для жизни осложнения, когда иммунные клетки костного мозга донора атакуют органы и ткани реципиента.

Традиционные методы лечения, такие как стероидные препараты, подавляющие иммунитет, часто оказываются неэффективными при лечении этого заболевания, когда оно поражает кишечник. Однако исследования показали, что микробиом кишечника играет важнейшую роль в поддержании здоровья, и пересадка кала уже доказала свою эффективность в лечении кишечных инфекций. В исследовании примут участие десять пациентов, за которыми будут наблюдать в течение года, в надежде обнаружить конкретный микроб, ответственный за улучшение состояния болезни.

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