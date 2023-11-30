Раку печени нашли непобедимого соперника: новейший гидрогель

Раку печени нашли непобедимого соперника: новейший гидрогельНовая надежда
Ученые из Института Терасаки создали революционный гидрогель с лекарственной эмульсией, который «одним ударом» уничтожает рак печени. Этот препарат может похвастаться рН-зависимой доставкой лекарств, сокращая рост опухоли и ускоряя противоопухолевые иммунные реакции.
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Традиционные методы лечения оказываются неэффективными, рецидивы опухоли преследуют во время операций, а нехватка органов осложняет трансплантацию печени. Новаторский гидрогель TIBI, разработанный для катетерной доставки, с высокой точностью воздействует на гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК).
В борьбе с неэффективностью трансартериальной химиоэмболизации (TACE) гидрогель высвобождает смертоносное сочетание доксорубицина (DOX) и иммунотерапевтических препаратов anti-PD-1. Эксперименты in vivo на мышиных моделях показали беспрецедентные результаты - гидрогель с двойной нагрузкой демонстрирует самое длительное время выживания у популяции, самые маленькие опухоли и большой набор противоопухолевых иммунных клеток.
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