Ранние признаки психоза у молодых людей встречаются чаще, чем ожидалось

Традиционно помощь при психозе оказывалась подросткам позднего возраста с тяжелыми симптомами. Данное исследование изучает тонкие индикаторы в более широком возрастном диапазоне (11−24 года), чтобы предсказать будущий риск.

Основные результаты: 50% из 417 участников соответствовали порогу симптомов спектра психоза (PSS). Раннее вмешательство может быть более эффективным, потенциально предотвращая долгосрочную инвалидность и риск самоубийства. Изучение симптомов и функциональных изменений может стать ключом к раннему выявлению.

Осталось разработать методы помощи этим молодым людям.

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