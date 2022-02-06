Раскладушки и надувные матрасы назвали нежелательным местом для сна

Надувные матрасы и раскладушки могут стать отличным решением, если вы ночуете у знакомых, у которых больше спальных мест нет, однако затягивать с этим не нужно, считает Кокотов. По его словам, они не подходят для ежедневного использования, потому что не позволяют получить нужный ортопедический эффект.

Терапевт объяснил, что обычные матрасы разрабатываются специально, чтобы в разных местах под весом вашего тела они проминались по-своему, как нужно, в отличие от вышеназванных мест для сна, “На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу”, — отметил врач.

А из–за неправильного положения тела во время сна, могут появиться мышечные спазмы и заболевания позвоночника.