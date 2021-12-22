Раскрыт фактор, который продлевает жизнь человека на десять лет

Учёные утверждают, что образование - один из факторов, позволяющих прожить до 100 лет и дольше. Это выяснилось в рамках исследования, которое проходило под руководством Клеменса Данлера и Катарины Пфафф (Венский университет экономики и бизнеса).

Выяснилось, что низкий уровень образования во многом способствует небольшой продолжительности жизни. В то же время хорошее образование связано с долгой жизнью.