Раскрыт фактор, который продлевает жизнь человека на десять лет

Раскрыт фактор, который продлевает жизнь человека на десять летЕго назвало издание Daily Express
Учёные утверждают, что образование - один из факторов, позволяющих прожить до 100 лет и дольше. Это выяснилось в рамках исследования, которое проходило под руководством Клеменса Данлера и Катарины Пфафф (Венский университет экономики и бизнеса).
Выяснилось, что низкий уровень образования во многом способствует небольшой продолжительности жизни. В то же время хорошее образование связано с долгой жизнью.
Учёный Айзек Сассон ещё в 2016 отметил, что люди, имеющие образование, живут на десять лет дольше. При этом белые женщины, которые получили высшее образование, способны прожить на десять лет дольше других, а белые мужчины - на 12 лет дольше. Что касается чернокожих женщин и мужчин, то это пять и девять лет соответственно.
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