Раскрыт главный секрет долголетия жителей Японии

Раскрыт главный секрет долголетия жителей ЯпонииОб этом сообщило турецкое издание Sözcü
Как отмечает доктор Осман Эрк, образ жизни, физическая активность, безусловно, играют важную роль в том, сколько в итоге человек проживёт. Однако всё же главной причиной является не это, а умеренность в употреблении пищи. Это обнаружили учёные в ходе проведения исследования, в котором приняли участие две тысячи человек. Каждому из них было больше ста лет.
Рекордсменами по продолжительности жизни считаются жители японского острова Окинава. Согласно некоторым исследованиям, употребление здоровой пищи в небольших количествах позволяет клеткам самостоятельно восстанавливаться, способствует укреплению иммунитета, снижает количество поступающих в организм вредных веществ. Жители Японии при этом употребляют пищу часто, но не наедаются «до отвала». Также их рацион по большей части включает в себя овощи и растения. А вот продуктов животного происхождения в этой диете всего 10 процентов.