Раскрыт главный секрет долголетия жителей Японии

Как отмечает доктор Осман Эрк, образ жизни, физическая активность, безусловно, играют важную роль в том, сколько в итоге человек проживёт. Однако всё же главной причиной является не это, а умеренность в употреблении пищи. Это обнаружили учёные в ходе проведения исследования, в котором приняли участие две тысячи человек. Каждому из них было больше ста лет.