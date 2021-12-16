Фитнес и здоровье
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Раскрыт главный секрет долголетия жителей Японии

Об этом сообщило турецкое издание Sözcü
В ходе недавнего исследования выяснилось, что все японские долгожители имеют одну общую черту. Именно она является ключевой причиной долгой и здоровой жизни.
Раскрыт главный секрет долголетия жителей Японии

Как отмечает доктор Осман Эрк, образ жизни, физическая активность, безусловно, играют важную роль в том, сколько в итоге человек проживёт. Однако всё же главной причиной является не это, а умеренность в употреблении пищи. Это обнаружили учёные в ходе проведения исследования, в котором приняли участие две тысячи человек. Каждому из них было больше ста лет.

Раскрыт главный секрет долголетия жителей Японии

Рекордсменами по продолжительности жизни считаются жители японского острова Окинава. Согласно некоторым исследованиям, употребление здоровой пищи в небольших количествах позволяет клеткам самостоятельно восстанавливаться, способствует укреплению иммунитета, снижает количество поступающих в организм вредных веществ. Жители Японии при этом употребляют пищу часто, но не наедаются «до отвала». Также их рацион по большей части включает в себя овощи и растения. А вот продуктов животного происхождения в этой диете всего 10 процентов.

Источник: ИноСМИ
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