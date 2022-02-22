Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:20
1 мин.

Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасности

Его название - пролактин
Учёные из Университета Отаго обнаружили, что гормон пролактин выполняет в организме женщины ещё одну функцию. Он заставляет молодых мам больше времени уделять ребёнку и защищать его от самых разных опасностей. Подробнее - в статье.
Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасности

По словам доктора Розмари Браун, специалиста из Университета Отаго, у всех матерей-млекопитающих, когда у них появляется ребёнок, меняется поведение. В частности, у них появляется стремление агрессивно защищать этого ребёнка от опасности любой ценой. За это отвечает, как выяснилось в ходе исследования, гормон пролактин.

Во время беременности и в период кормления грудью у женщин уровень пролактина очень высок. Этот гормон позволяет также матерям сосредоточиться на заботе о малыше, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг, отмечают учёные. Помимо этого, отвечает пролактин за выработку молока.

Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасности

Важно при этом подчеркнуть, что роль гормона пролактина в поведении матерей заключается в сдерживании её агрессии. Другими словами, он позволяет матери защищать ребёнка и лучше контролировать себя при этом.

Проводились все эксперименты учёными на животных. Исследователи для этого блокировали воздействие пролактина на определённые клетки в мозге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
Новости партнеров
Новости партнеров