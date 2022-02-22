Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасности

По словам доктора Розмари Браун, специалиста из Университета Отаго, у всех матерей-млекопитающих, когда у них появляется ребёнок, меняется поведение. В частности, у них появляется стремление агрессивно защищать этого ребёнка от опасности любой ценой. За это отвечает, как выяснилось в ходе исследования, гормон пролактин.

Во время беременности и в период кормления грудью у женщин уровень пролактина очень высок. Этот гормон позволяет также матерям сосредоточиться на заботе о малыше, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг, отмечают учёные. Помимо этого, отвечает пролактин за выработку молока.