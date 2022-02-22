Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасности

Раскрыт гормон, заставляющий матерей защищать детей от опасностиЕго название - пролактин
По словам доктора Розмари Браун, специалиста из Университета Отаго, у всех матерей-млекопитающих, когда у них появляется ребёнок, меняется поведение. В частности, у них появляется стремление агрессивно защищать этого ребёнка от опасности любой ценой. За это отвечает, как выяснилось в ходе исследования, гормон пролактин.
Во время беременности и в период кормления грудью у женщин уровень пролактина очень высок. Этот гормон позволяет также матерям сосредоточиться на заботе о малыше, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг, отмечают учёные. Помимо этого, отвечает пролактин за выработку молока.
Важно при этом подчеркнуть, что роль гормона пролактина в поведении матерей заключается в сдерживании её агрессии. Другими словами, он позволяет матери защищать ребёнка и лучше контролировать себя при этом.
Проводились все эксперименты учёными на животных. Исследователи для этого блокировали воздействие пролактина на определённые клетки в мозге.
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