Раскрыт ингредиент, который повышает риск рака кишечника на 32 %Этот продукт нередко добавляют в сэндвичи
В последнее время ряд исследований показал, что употребление красного и переработанного мяса (включая бекон) может быть связано с раком кишечника. Одна из самых заметных таких научных работ была опубликована в «Международном журнале эпидемиологии». В ходе этого исследования специалисты выяснили, действительно ли люди, которые едят в день примерно по три ломтика переработанного и красного мяса, больше подвержены развитию рака кишечника.
Приняли участие в этом исследовании 500 тысяч взрослых жителей Великобритании. Эксперты проанализировали данные об их здоровье за почти семь лет. В итоге оказалось, что у тех, кто употребляет в умеренных количествах переработанное и красное мясо (79 г в день в среднем), вероятность развития рака кишечника выше на 32 % по сравнению с людьми, которые употребляют менее 11 г такого мяса в сутки.
К слову, на каждые 10 тысяч человек, которые ели менее 11 г красного и переработанного мяса в день, приходилось 45 случаев рака кишечника. При употреблении 79 г в день количество случаев повышалось до 59 на 10 тысяч человек.
Красное мясо представляет собой любое мясо, имеющее тёмно-красный цвет до того, как оно будет приготовлено. То есть это свинина, говядина, баранина. К переработанному мясо относят такое мясо, которое подвергается обработке: солению, копчению, вялению либо как-то консервируется (ветчина, салями, пепперони, сосиски, бекон, хот-доги).
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