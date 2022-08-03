Раскрыт ингредиент, который повышает риск рака кишечника на 32 %

В последнее время ряд исследований показал, что употребление красного и переработанного мяса (включая бекон) может быть связано с раком кишечника. Одна из самых заметных таких научных работ была опубликована в «Международном журнале эпидемиологии». В ходе этого исследования специалисты выяснили, действительно ли люди, которые едят в день примерно по три ломтика переработанного и красного мяса, больше подвержены развитию рака кишечника.

Приняли участие в этом исследовании 500 тысяч взрослых жителей Великобритании. Эксперты проанализировали данные об их здоровье за почти семь лет. В итоге оказалось, что у тех, кто употребляет в умеренных количествах переработанное и красное мясо (79 г в день в среднем), вероятность развития рака кишечника выше на 32 % по сравнению с людьми, которые употребляют менее 11 г такого мяса в сутки.