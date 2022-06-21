Раскрыт простой способ прожить дольше и сохранить здоровье суставов

Эрготерапевт мебельной компании HSL Джули Дженнингс отметила, что на продолжительность жизни оказывает влияние не только питание, но и осанка. Если вы будете держать спину прямо и не сутулиться, то сможете прожить дольше.

Кроме того, если вы с возрастом наберёте лишний вес, то проблемы с осанкой создадут дополнительную нагрузку на мышцы и суставы. В итоге вы станете быстрее уставать, а ваш организм не будет получать достаточное количество кислорода. Также сами суставы и мышцы станут легче повреждаться и хуже восстанавливаться.